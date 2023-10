Ackman löst seine Wette gegen US-Staatsanleihen auf

Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman denkt um. Der Gründer und Chef von Pershing Square gab am Montag bekannt, dass er seine Short-Wetten gegen langfristige US-Anleihen gedeckt habe. Auf X (ehemals Twitter) schrieb Ackman, dass "es zu viele Risiken in der Welt gibt, um bei den derzeitigen langfristigen Zinssätzen short in Anleihen zu bleiben."

Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager gab seine bearishe Position bei US-Bonds mit 30-jähriger Laufzeit erstmals im August bekannt und wettete auf steigende Renditen aufgrund einer "langfristig höheren Inflation". Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen ist seither um mehr als 80 Basispunkte gestiegen.