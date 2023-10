Globale Spannungen als Katalysator für Investitionen im Energie-Sektor

Anleger, die im aktuell schwierigen Marktumfeld nach Erträgen suchen, die der Inflation trotzen, sollten daher ihr Engagement im ertragsstarken Energie-Sektor verstärken.

Die Anfang letzter Woche veröffentlichten Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen im September zeigten einen Anstieg um 0,7% zum Vormonat und lagen damit über der Prognose von 0,3%. Schon im August waren die Umsätze mit 0,8% höher ausgefallen als die erwarteten 0,6%. Ohne den KFZ-Sektor stiegen die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vormonat um 0,6%, hier war ein Anstieg um 0,2% erwartet worden. Ohne Kraftstoffe lagen die Umsätze der Einzelhändler immer noch um 0,7% höher. Und die Verbraucher geben weiterhin mehr aus, als es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) lieb ist.

Die starken Einzelhandelsumsätze sind ein zweischneidiges Schwert, sie verheißen einerseits Gutes für die Prognosen des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal, andererseits belasten sie aber auch die künftige Fed-Politik – nach der FOMC-Sitzung Ende September hatte Fed-Chef Jerome Powell signalisiert, dass die Fed die Leitzinsen auf längere Sicht auf hohem Niveau („higher for longer“) belassen wird. Die Industrieproduktion lag mit einem Anstieg von 0,3% im September ebenfalls über den Prognosen von 0,0%, wobei der Streik in der US-Autoindustrie in den Daten berücksichtigt wurde.

Als Reaktion auf die starken Daten stiegen die Anleiherenditen, was wiederum den Druck auf die Aktienmärkte aufrechterhält. Darüber hinaus hält die fortdauernde Unsicherheit im Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas den Markt in Atem. Obwohl die Anleiherenditen steigen, versucht der Markt, das „Renditen rauf, Aktien runter“-Syndrom abzuschütteln – denn irgendwann sind gute Nachrichten auch einfach gute Nachrichten für den Aktienmarkt. Anders gesagt, sollten gute Wirtschaftsdaten dann auch für eine potenziell starke Gewinnsaison am Aktienmarkt sorgen.

Die sich überschlagenden Ereignisse – zwei Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, neue Exportbeschränkungen für Halbleiter nach China und wackelige Anleiheauktionen, die die wachsende Intoleranz gegenüber den unkontrollierten Ausgaben der US-Regierung widerspiegeln – werden die Bullen zur Vorsicht mahnen, bis die Gewinnsaison einige der geopolitischen und an den Anleihemärkten herrschenden Ängste zerstreuen kann. Es wird keine einfachen und kurzfristigen Lösungen für diese Krisen und Probleme geben, aber wie die Geschichte gezeigt hat, kann der Aktienmarkt immer noch steigen, solange diese Ereignisse außerhalb der Vereinigten Staaten bleiben. Dies ist ein sehr schwieriges Handelsumfeld, das eine besondere Aufmerksamkeit bei der Verwaltung des Anlagekapitals erfordert. Der Markt wird diese kurzfristigen Bedenken schließlich überwinden, aber bis dahin gilt es, Zeit zu gewinnen.

Sowohl die Anleihen- als auch die Aktienmärkte stehen unter starkem Druck, da die Realität der Kriege auf zwei Schauplätzen das Vertrauen der Anleger erschüttert. Tatsächlich ist der Krieg in der Ukraine längst eingepreist. Der Nettoeffekt von Putins Invasion bestand an den Finanzmärkten in einer Unterbrechung des Weizen- und Maisverkaufs, diese trieb die Lebensmittelpreise in die Höhe und heizte die Inflation in den USA an.

Kurzfristig erholte sich der Ölpreis, aber das lag eher an der OPEC+, zu der auch Russland gehört, das die Ölversorgung der Welt einschränkt und dennoch verbilligtes Öl an China und Indien verkauft. Die Gewalt der palästinensischen Terrororganisation Hamas und deren Bündnis mit dem Iran, hat neue Forderungen an die Vereinigten Staaten laut werden lassen, diese Einnahmequelle abzuschneiden. „Ohne Öl haben sie kein Geld“, sagte Senator Lindsey Graham über die Iraner. „Ohne Geld verliert der Terrorismus seinen größten Wohltäter.“

Die iranischen Ölexporte sind infolge der lockeren Umsetzung der US-Sanktionen gestiegen.

Da der Iran nun buchstäblich mit dem Mord in Israel davonkommt, sollte eine umfassende Blockade iranischen Öls als militärische Option in Betracht gezogen werden, sollte die Hisbollah in Israel einmarschieren. Energie-Analysten zufolge sind die iranischen Exporte seit 2020 um das Vier- bis Fünffache gestiegen, mit China als größtem Abnehmer. Dieser Anstieg fällt in eine Zeit, in der Biden versucht hat, die Spannungen mit dem Iran abzubauen, unter anderem durch den Versuch, ein Abkommen aus der Obama-Ära wiederzubeleben, um die Atomwaffenbestrebungen des Iran einzudämmen. „Dank der Ölverkäufe machen die Iraner Milliarden von Dollar“, sagte der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy im Kapitol gegenüber der Presse. „Sie nutzen diesen Reichtum, um den Terrorismus zu finanzieren.“

Es ist mehr als klar, dass die derzeitige Beschwichtigungspolitik bei der Aushandlung eines Atomabkommens mit dem Iran und die laxe Durchsetzung von Sanktionen nicht funktionieren und den langfristigen Interessen der USA sogar schaden. Ungeachtet aller Hinterzimmer-Verhandlungen, die wahrscheinlich extrem intensiv geführt werden, ist es ein falsches Signal, wenn die Vereinigten Staaten mit zwei Kampfverbänden im Mittelmeer sitzen und nichts tun.

Solange keine mutigeren Schritte zur Eindämmung des iranischen Einflusses unternommen werden, könnten Anleger, die auf geopolitisch sensible Einkommensquellen setzen und der Inflation zuvorkommen wollen, eine Erhöhung ihrer Investitionen in renditestarke Energietitel in Erwägung ziehen. Zusätzlich zur aktuellen Grundsatzerklärung der Fed kann man argumentieren, dass auch die Energiepreise noch länger hoch bleiben werden.

