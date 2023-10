PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch zugelegt. Besonders deutlich ging es in Polen und Ungarn nach oben. Moderate Gewinne wurden in Tschechien verbucht. Die russische Börse hielt sich stabil im Plus.

