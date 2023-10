Goldman Sachs: Acht Aktien mit massig Potenzial – inklusive Dopplerkandidat!

"Wir glauben, dass der globale Wettbewerb die Einführung von KI in wichtigen Branchen zu einem Hauptthema machen könnte", so Goldman-Analysten in einer kürzlich neu veröffentlichten Researchmeldung. Sie betonten, die künstliche Intelligenz (KI) befinde sich "im Anfangsstadium einer raschen Marktexpansion" in Asien.

Ein Big Player in diesem Bereich ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Der taiwanesische Chip-Gigant prognostiziert für den Zeitraum von 2022 bis 2027 beeindruckende Wachstumsraten von 50 Prozent bei den KI-Einnahmen. Goldman Sachs hat TSMC auf seiner "Conviction-List" und sieht die Firma dank ihrer "führenden Chipherstellungskapazitäten" und einem globalen Foundry-Marktanteil von 60 Prozent als gut positioniert, um von der KI-Entwicklung zu profitieren. Die Bank setzt ein Zwölf-Monats-Kursziel von 725 New Taiwan Dollar (22,40 US-Dollar) für TSMC.