Gaza-Konflikt: Ist der Ölpreis eine "tickende Zeitbombe"?

Nun hat sich die Lage am Ölmarkt wieder etwas entspannt, wohl weil sich der bewaffnete Konflikt im Nahen Osten auf Israel und den Gazastreifen beschränkt. Dass der Iran oder seine Verbündeten bislang keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen haben, schafft vorsichtigen Optimismus.

Dass der Ölpreis unmittelbar mit der geopolitischen Weltlage zusammenhängt, hat bereits der Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt. Auch nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober stieg der Preis kurzfristig – viele fürchteten wohl eine erneute Knappheit des Rohstoffs.

"Das Wochenende hat gezeigt, dass der bewaffnete Konflikt auf Israel und den Gazastreifen beschränkt bleibt - in diesem Licht sah Rohöl überkauft aus", zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Vandana Hari, Gründerin der Beratungsfirma Vanda Insights in Singapur. Ihr zufolge werden die Rohölpreise "wahrscheinlich weiter sinken, bis das nächste Risikoereignis eintritt", schreibt Bloomberg weiter.

Am Montagmorgen fiel der Weltmarktpreis für die Sorte Brent wieder unter 90 US-Dollar pro Barrel. Erst am Freitag war er um fast drei Prozent gestiegen, als Israel seine Offensive verstärkt hatte. Die Sorte West Texas Intermediate (WTI) hingegen zeigte sich weniger beeindruckt. Ihr Preis war bereits am Freitag auf rund 84 US-Dollar gefallen.

Doch sollte sich der Konflikt im Gazastreifen über die Enklave und Israel hinaus ausbreiten – und die Gefahr einer Ausweitung ist sehr groß – könnte das auch die Ölströme ernsthaft gefährden. Einerseits entfällt ein Drittel der weltweiten Rohöllieferungen auf den Nahen Osten. Darüber hinaus könnte eine weitere Eskalation des Krieges zu Angriffen auf Öltanker, Bedrohungen der maritimen Engpässe und einem Rückgang der Exporte aus der iranischen Hauptstadt Teheran führen.

Zudem machen auch die Rohölvorräte wenig Hoffnung: Diese befinden sich etwa am wichtigsten Lagerzentrum der USA in Cushing, Oklahoma, auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014. Wie das Analysehaus Factset zeigt, spiegeln die WTI-Preise diese Marktknappheit jedoch nicht wider. Denn obwohl die Lagerbestände seit Juli 2023 zu sinken begannen, lagen die WTI-Preise im Durchschnitt bei 83 US-Dollar pro Barrel.

Factset kommt zum Ergebnis, dass der jüngste Aufschwung der Ölpreise eher weniger mit Angebots-, Nachfrage- und Bestandsdaten zusammenhängt. Ausschlaggebend dafür dürften geopolitische Entwicklungen sein.

(ner) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion