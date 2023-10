Tesla-Aktie bricht nach Panasonic-Meldung ein

Der japanische Panasonic-Konzern, Teslas langjähriger Batterielieferant, hat die Produktion von Autobatterien im September-Quartal reduziert. Das schürt die Sorgen vor einem weltweiten Absatzrückgang bei Elektrofahrzeugen.

Panasonic führte den Produktionsrückgang auf eine langsamere Nachfrage nach High-End-EVs in Nordamerika zurück. Die Nachfrage verlagere sich auf Tesla-Modelle, deren Preis unter dem Schwellenwert von 80.000 US-Dollar liegt, der für Steueranreize in Frage kommt, erklärte Panasonic-Finanzchef Hirokazu Umeda am Montag in einer Telefonkonferenz. Der Gewinn aus der Batteriesparte dürfte im laufenden Jahr 15 Prozent niedriger ausfallen als gedacht.