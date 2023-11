PSI Software SE kehrt in die Gewinnzone zurück und erwartet Turnaround im vierten Quartal

Die PSI Software SE hat im dritten Quartal 2023 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft, nachdem das Unternehmen zuvor mit Problemen im Bereich der Elektrischen Netze zu kämpfen hatte. Die ergriffenen Maßnahmen im Bereich Elektrische Netze zeigen Wirkung, sodass für das vierte Quartal bereits ein Turnaround erwartet wird. Das Geschäft im Segment Produktionsmanagement entwickelte sich im dritten Quartal etwas schwächer, jedoch wird für das Schlussquartal eine deutliche Verbesserung erwartet. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des cloudbasierten PSI App Store, dessen Umsatz nach drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden konnte. Auch die Umstellung auf die PSI-Plattform schreitet weiter voran, was mittelfristig zu einer deutlichen Steigerung der Marge im Segment Energiemanagement führen soll. Aufgrund der hervorragenden Positionierung und der Alleinstellungsmerkmale der Produkte ist die Wirtschaftsredaktion weiterhin positiv gestimmt und empfiehlt den Kauf der PSI-Aktie.Die PSI AG verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Anstieg des Auftragseingangs um 25,5% auf 69 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 3,1% auf 65,2 Mio. Euro, während das EBIT bei 2,7 Mio. Euro lag. Die EBIT-Marge im Energiemanagement blieb mit 2,2% niedrig, verbesserte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die EBIT-Marge der Gruppe verringerte sich aufgrund des Produktionsmanagements von 9,7% auf 4,1%. Das Management hält trotz des bisherigen Umsatz- und EBIT-Wachstums von 2,7% bzw. -2,7 Mio. Euro an der Jahresguidance fest. Die Wirtschaftsredaktion geht davon aus, dass die Jahresguidance erreichbar ist, da die negativen Auswirkungen der Redispatch 2.0-Projekte im laufenden Quartal abnehmen werden und PSI Metals erhebliche Lizenzeinnahmen verbuchen wird. Die Wirtschaftsredaktion bestätigt ihre Kaufempfehlung, senkt jedoch das Kursziel von 32,00 Euro auf 30,00 Euro.Insgesamt zeigt sich die Wirtschaftsredaktion für die weitere Entwicklung der PSI Software SE und der PSI AG positiv gestimmt. Beide Unternehmen sind gut positioniert, um von der fortschreitenden Digitalisierung und den Themen Energie und Klimaschutz zu profitieren. Zudem werden einige Bereiche durch staatliche Förderprogramme unterstützt. Obwohl die Geschäftsentwicklung in 2023 bisher enttäuschend war, wird für 2024 eine deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis erwartet. Die Wirtschaftsredaktion empfiehlt daher weiterhin den Kauf der PSI-Aktien.

Die PSI AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,30EUR gehandelt.