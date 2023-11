Peloton hatte am Donnerstag die Erwartungen gleich dreifach enttäuscht , aufgrund eines höher als erwartet ausgefallenen Quartalsverlustes, einer verhaltenen Umsatzprognose und schwacher Zahlen im Bereich der bezahlten Abos.

Lee Horowitz, Analyst der Deutschen Bank, senkte nun sein Kursziel um 69 Prozent von 13 US-Dollar pro Aktie auf nur noch vier US-Dollar. Die neue Prognose impliziert, dass die Aktien weitere rund 20 Prozent an Wert verlieren könnten, nachdem sie in diesem Jahr bereits mehr als 38 Prozent eingebüßt haben. Am Dienstag sackten die Aktien vorbörslich 3,6 Prozent ab auf 4,84 US-Dollar.

"Während wir weiterhin optimistisch sind, dass Peloton einen großen TAM (Total Addressable Market) vor sich hat, der ein beschleunigtes Wachstum unterstützen kann, insbesondere angesichts der zusätzlichen Wachstumstreiber durch die App, das kommerzielle Geschäft, neue Modalitäten/Hardware und wachsende Partnerschaften, ist das Vertrauen in den Erfolg dieser Wachstumstreiber mittelfristig eine Herausforderung", schrieb Horowitz in einer Notiz. Er fügte hinzu, dass die Bewertung der Aktie allerdings näher an der seiner Mitbewerber liegen sollte.

Empfehlung: Die Top 3 Dividendenaktien 2024. Mit diesen Dividendenperlen können Sie von attraktiven Renditen von bis zu +10% profitieren! Jetzt kostenlosen Report sichern!

Die Analysten senkten ihre Erwartungen für das EBITDA und den Umsatz von Peloton im Jahr 2025 mit der Begründung, dass eine Ausweitung der Verluste des Unternehmens im zweiten Quartal 2024 in Verbindung mit makroökonomischem Druck die Aktie belasten könnten.

Horowitz ist jedoch nach wie vor der Ansicht, dass "Peloton im Laufe der Zeit über ein beträchtliches Wachstumspotenzial verfügen könnte", und wies darauf hin, dass das Unternehmen in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres einen starken freien Cashflow erwarte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion