Macht Discovery Lithium Inc. Nordamerikas nächste Lithium-Entdeckung mit Distriktgröße?

Shawn Ryan, der leitende Prospektor von Discovery Lithium, auf der Titelseite des New York Times Magazine. (Foto: Finlay MacKay für die New York Times). Die Lithium-Opportunität in Nunavik wurde von dem renommierten Prospektor Shawn Ryan entwickelt. Er wurde mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet und in den Medien als einer der erfolgreichsten Prospekteure der Welt bezeichnet. Ryan ist weltweit führend auf seinem Gebiet. Seine Prospektion und seine Spezialisierung auf fortgeschrittene Bodenarbeiten führten zur Entdeckung von Millionen von Goldunzen in den Weltklasse-Goldressourcen Golden Saddle & Arc, Coffee und QV im Yukon. Aufgrund seiner eingehenden Analyse der geochemischen Daten der Québec-Provinz, insbesondere im Vergleich zu den bekannten Daten der laufenden Entdeckungsinitiativen in der südlicheren Region James Bay, ist er der Ansicht, dass die viel größere Region Nunavik ein hervorragendes Potenzial als Lithium-Distrikt hat. (Quelle)

Vor kurzem hat Discovery Lithium Inc. eine bahnbrechende Akquisition im Norden von Québec getätigt. Die Grundstücke in Distrikt-Größe umfassen 1.643 km2 unberührten Bodens mit den höchstprozentigen Lithiumproben in Seesedimenten, die in der staatlichen Datenbank von Québec identifiziert wurden. Die Daten weisen auf höhere Lithiumkonzentrationen und eine bessere Verteilung weit über den James Bay Lithium Distrikt weiter südlich in Québec hinaus, wo Patriot Battery Metals Inc. auf seinem Corvette-Grundstück die größte Lithium-Pegmatit-Entdeckung Nordamerikas machte. Das Unternehmen, das jetzt mit $1,1 Milliarden bewertet wird und bei $10 pro Aktie notiert, akquirierte Corvette Ende 2017, als es noch 92 Resources Corp. hiess. Die Entdeckung wurde 2018 gemacht (siehe hier und hier), allerdings zu einer Zeit, als die Marktstimmung für Lithium nicht so gut war wie heutzutage, weshalb der Aktienkurs von Patriot Battery Metals erst im letzten Jahr in die Höhe schoss.

Aufgrund des jüngsten Erfolges von Patriot Battery Metals stürzt sich eine noch nie dagewesene Anzahl von Junior-Explorationsunternehmen auf den James Bay Lithium-Distrikt, darunter auch Discovery Lithium mit seiner jüngsten Akquisition des großen Route Du North Projekts (ca. 60 km2) in der Nähe von Infrastruktur und fortgeschrittenen Lithium-Projekten. Da Discovery Lithium zudem große Grundstückspakete in Nord- und Ost-Québec erworben hat, ist das Unternehmen in erster Linie auf der Suche nach dem nächsten Lithium-Distrikt in wenig explorierten Regionen.