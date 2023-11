NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der bereits über eine Woche andauernden Börsenrally in den USA dürften die wichtigsten Indizes zur Wochenmitte wenig verändert starten. Die Rally hatte zuletzt schon an Schwung verloren. Im Handelsverlauf könnte die Rede des Notenbankpräsidenten Jerome Powell in den Fokus rücken, denn Börsianer hoffen auf neue Hinweise zur Zinsentwicklung. Während wichtige Konjunkturdaten an diesem Mittwoch nicht auf der Agenda stehen, könnten einige Unternehmensnachrichten Einzelwerte bewegen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,09 Prozent höher auf 34 185 Punkte. Der bekannteste Wall-Street-Index war tags zuvor das bereits siebte Mal in Folge gestiegen und hatte im Handelsverlauf den höchsten Stand seit fast sieben Wochen erreicht. Seit Beginn seiner Erholung hat er nun schon etwas mehr als fünf Prozent hinzugewonnen.