Ein Beispiel ist Nkarta. Der Biotech-Konzern entwickelt ein Heilmittel für die chronische Krankheit Lupus und hat von der US-Arzneimittelaufsicht FDA die Zulassung für seinen Zelltherapie-Kandidaten zur Behandlung von Lupusnephritis erhalten. Die Nkarta-Aktie ist in den letzten vier Wochen um mehr als 37 Prozent gestiegen.

Die Analysten von Needham & Co. sind von dem Potenzial des Unternehmens überzeugt und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für Nkarta mit einem Kursziel von 15 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 632 Prozent. Die Investmentbank Raymond James stufte zudem Nkarta auf "Strong Buy" mit einem Kursziel von 13 US-Dollar hoch, was einem potenziellen Kursanstieg von über 530 Prozent entspricht. Die Investmentbank Wainwright & Co. senkte zwar ihr Kursziel für Nkarta, hält aber weiterhin an ihrer Kaufempfehlung fest. Wainwrights Kursziel von zehn US-Dollar bedeutet, dass die Nkarta-Aktie um 388 Prozent steigen könnte.

Repare Therapeutics konzentriert sich auf die Präzisionsonkologie im klinischen Stadium und hat positive erste Daten aus seiner klinischen Studie der Phase 1 gemeldet, was die Anleger begeistert hat.

Der Entrepreneur und Investor Mark Lampert, der mit zehn Prozent an Repare Therapeutics beteiligt ist, hat kürzlich weitere 783.709 Aktien zugekauft, wie aus einer Mitteilung vom 6. November hervorgeht. Die Investmentbank Piper Sandler stuft Repare mit "Outperform" und einem Kursziel von 25 US-Dollar ein. Dies bedeutet ein potenzielles Kursplus von 580 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Stifel Financial stuft Repare ebenfalls mit "Buy" ein mit einem Kursziel von 17 US-Dollar, was einem potenziellen Kursanstieg von 360 Prozent entspricht.

Cara Therapeutics wird derzeit zu einem Kurs von etwas über einem US-Dollar gehandelt und ist eine weitere vielversprechende Biotech-Aktie, bei der ein baldiger Ausbruch möglich ist. Piper Sandler stuft die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von sieben US-Dollar ein, was einem potenziellen Kursanstieg von über 531 Prozent entspricht.

Das Unternehmen hat sich auf Produkte für Pruritus-Patienten spezialisiert, die sich im kommerziellen Stadium befinden. Es meldete im September einen Durchbruch, nachdem seine patentierte IV-Injektionsspritze vom japanischen Gesundheitsministerium zugelassen wurde. Cara Therapeutics erhielt nach der Zulassung eine Meilensteinzahlung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion