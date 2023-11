Der Stream vom Morgen ist hier verankert:

Weiterhin ruhige DAX-Woche

Der Montag vollzog im DAX bereits eine geringe Bewegungsbreite, der Dienstag unterschritt das Niveau sogar noch einmal. Damit ist die Frage im Big Picture aus der Wochenendanalyse am 19.11.2023 weiterhin nicht beantwortet, die sich auf ein weiteres Einlaufen in die große Range aus dem Frühsommer bezog (Rückblick):

Als Update im mittelfristigen Bild müssen wir weiterhin den Bereich um 16000 aufmerksam beobachten und je länger der Index darunter verharrt, als starken Widerstand definieren:

Immerhin konsolidiert der Markt nun recht sauber nach den 5 Tagen Gewinn in Folge, die wir in der Vorwoche gesehen hatten. Auch wenn der Index kaum verändert aus dem Handel am Dienstag ging. ist statistisch ein zweiter Minustag in Folge entstanden.

Alle Handelstage aus dem Monat November sind hier mit der Differenz der Handelsspanne dargestellt:

Das kleine Minus vom Dienstag ist kaum erkennbar. Es ist anhand der Daten der Börse Frankfurt der Form halber aber hier aufgezeigt:

Mit dieser Entwicklung blieb auch das GAP unberührt und eine weitere Ausdehnung der Seitwärtsphase war zu sehen:

Während ich am Montag noch in dieser Seitwärtsphase im unteren Bereich long handelte, war es gestern nach der stärkeren Eröffnung die Short-Seite:

Während ich am Montag noch in dieser Seitwärtsphase im unteren Bereich long handelte, war es gestern nach der stärkeren Eröffnung die Short-Seite:

Die ersten Indikationen vom Mittwoch zeigen keine Veränderung auf. Etwas fester zum Xetra-Schluss aber auch nach den Nvidia-Zahlen ohne klare Tendenz versuche ich anhand dieser Trendlinien einen ersten Trade einzufangen:

Wie war die Stimmung an der Wall Street?

Nasdaq konsolidiert das neue Jahreshoch

Zum Wochenstart erfolgte im Nasdaq die deutliche Überschreitung und damit auch die erste Notierung über 16000 Punkten in diesem Jahr:

Ausgelöst vor allem durch die neuen Allzeithochs bei Microsoft und Nvidia doch am Dienstag war der Respekt vor den Nvidia-Zahlen scheinbar groß, sodass der Index erst einmal wieder den jüngsten Anstieg korrigierte. Entsprechend positionierte ich mich in Richtung dieser Bewegung:

Zusammen mit der Bewegung zu den Nvidia-Zahlen, die in Summe positiv waren, ist das Update vom Nasdaq zum Mittwochmorgen anhand des Endloskontraktes hier ersichtlich:

Zusammen mit der Bewegung zu den Nvidia-Zahlen, die in Summe positiv waren, ist das Update vom Nasdaq zum Mittwochmorgen anhand des Endloskontraktes hier ersichtlich:

Das FOMC-Protokoll am Abend hatte keinen Einfluss auf das Marktgeschehen.

Damit befinden sich die Indizes in den USA ebenso wie in Europa in einer Konsolidierung. Einen Blick auf die internationalen Märkte inklusive Asien am Morgen erhältst Du hier:

Welche Termine stehen heute auf der Agenda

Termine für Mittwoch 22.11.2023

Am Mittwoch werden viele Daten aus den USA veröffentlicht, die sonst am Donnerstag oder Freitag auf der Agenda stehen. Denn Donnerstag ist ein Feiertag und der Freitag als Brückentag und Black Friday animiert die Amerikaner:innen eher zum Shopping als zum Handeln.

Wir schauen somit auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 14.30 Uhr und das Uni Michigan Verbrauchervertrauen um 16.00 Uhr.

Alle Termine für den Mittwoch sind hier auf entsprechend aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream.

Weitere Quartalszahlen für die letzten Tage der Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

