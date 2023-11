Nvidia übertrifft Erwartungen und verdreifacht Umsatz - Analysten sehen weiteres Wachstum, aber Bedenken wegen Chipexporten nach China

Der Chipkonzern Nvidia hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen. Analysten sind optimistisch und sehen noch Raum für weiteres Wachstum. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der Beschränkungen für Chipexporte nach China, einem der größten Märkte für Nvidia. Die US-Regierung versucht zu verhindern, dass hochspezialisierte Geräte nach China gelangen, wenn sie für militärische Zwecke verwendet werden könnten.Trotz dieser Bedenken haben verschiedene Analysten die Aktie von Nvidia positiv bewertet. Die Benchmark-Analysten bewerten die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 625 US-Dollar. Die Analysten von KeyBanc haben ihr Rating "Overweight" beibehalten und ein Kursziel von 650 US-Dollar festgelegt. Bernstein hat das Kursziel von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und das "Outperform"-Rating beibehalten. Die Strategen von Piper Sandler halten ebenfalls an ihrem Overweight-Rating fest und haben ein Kursziel von 620 US-Dollar. Itau BBA hat das Kursziel von 600 auf 640 US-Dollar angehoben. UBS hat das Kursziel von 560 auf 580 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts ist die Aktie von Nvidia im nachbörslichen Handel zeitweise um bis zu sechs Prozent gefallen, hat sich aber bei einem Minus von einem Prozent eingependelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 660 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 32,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.Der Boom bei Künstlicher Intelligenz treibt das Geschäft von Nvidia weiter an. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen. Der Gewinn stieg von 680 Millionen Dollar auf 9,2 Milliarden Dollar. Für das laufende vierte Geschäftsquartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen des Marktes liegt. Allerdings wird das Geschäft in China voraussichtlich unter den ausgeweiteten Lieferbeschränkungen leiden. Nvidia betont jedoch, dass das Geschäft in anderen Ländern den Rückgang in China mehr als ausgleichen werde.Die Aktien von Nvidia profitieren weiterhin vom Hype um Künstliche Intelligenz. Der Kurs hat in diesem Jahr bereits um 245 Prozent zugelegt und erreichte ein Rekordhoch. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei fast 1,25 Billionen Dollar. Allerdings warnen viele Experten vor einer zu hohen Bewertung und möglichen Kursverlusten.Trotz des Wachstums und der positiven Aussichten gibt es auch skeptische Stimmen. Ein Kommentator weist darauf hin, dass der Kurs das erwartete Wachstum bereits vorweggenommen hat und dass die Gewinne im Verhältnis zum aktuellen Kurs nicht besonders hoch sind. Zudem gibt es Konkurrenz von Unternehmen wie Microsoft , die ihre eigenen KI-Chips entwickeln.

