Vergiss Alibaba: Das ist die beste chinesische KI-Aktie

Die Baidu-Aktie ist in diesem Jahr um nur fünf Prozent gestiegen, da das Kerngeschäft mit Werbung durch die wirtschaftliche Verlangsamung in China Gegenwind erfährt. Der Online-Einzelhandel ist ein wichtiger Umsatzträger und E-Commerce ist ein Opfer der schwachen Verbraucher. Die Aktie hat seit ihrem Höchststand Anfang 2021 zwei Drittel ihres Wertes verloren, seit Peking Ende 2020 mit einer strengen Regulierung des Sektors begann. Die chinesische Tech-Branche stand außerdem im Zuge der Spannungen zwischen den USA und China, zuletzt durch die Ausweitung der US-Exportkontrollen für Halbleiter.

Für den Konkurrenten Alibaba haben die Exportkontrollen verheerende Folgen, sodass Alibaba in der Folge die mit Spannung erwartete Ausgliederung seiner Cloud-Computing- und KI-Einheit aufgegeben hat.

Baidu scheint besser aufgestellt: Auf der Bilanzpressekonferenz erläuterte CEO Li, dass das Unternehmen genügend Vorräte für die nächsten ein bis zwei Jahre angelegt habe und dass Alternativen zu den besten Chips ausreichen würden, um das Geschäft am Laufen zu halten. Darüber hinaus "könnte das Chip-Verbot die allgemeine Entwicklung der KI-Industrie in China verlangsamen, aber großen Akteuren (wie Baidu) zugute kommen, da weniger Unternehmen Zugang zu ausreichender Rechenleistung haben werden", sagt Analyst Bo Pei von U.S. Tiger Securities.

Aufgrund der Probleme von Alibaba könnte Baidu das beste chinesische Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz sein. Die Aktie wird mit dem 10,6-fachen der für das nächste Jahr geschätzten Gewinne gehandelt. Das entspricht einem Abschlag von 30 Prozent gegenüber Konkurrenten wie Tencent und Xiaomi. Der Analystenkonsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion