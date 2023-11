FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am letzten Tag der Börsenwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt verhalten präsentiert. Erneut mangelt es an Impulsen von jenseits des Atlantiks, da viele US-Anleger wegen des langen Thanksgiving-Wochenendes nicht aktiv sind. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dax pendelte am Vormittag um die runde Marke von 16 000 Punkten und erklomm zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende August. Zuletzt notierte der Leitindex 0,18 Prozent im Plus bei 16 023,75 Zählern. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund 0,7 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,41 Prozent auf 25 995,16 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann rund 0,3 Prozent.