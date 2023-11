PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag den Handel ohne klare Richtung verlassen. Nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA wird vor dem Wochenende an der Wall Street nur zeitlich verkürzt gehandelt und dementsprechend ruhig verlief auch der Handelstag in Europa.

In Prag gewann der PX 0,13 Prozent auf 1387,64 Punkte. Die Schwergewichte CEZ und Erste Group gingen in verschiedene Richtungen. Die Papiere des Energieunternehmens büßten 0,9 Prozent ein, während die Titel der auch in Prag notierten österreichischen Bank um 0,1 Prozent stiegen. Bei Komercni Banka und Moneta Money Bank gab es Zuwächse von 0,7 beziehungsweise 0,6 Prozent.