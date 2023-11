WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX startete zwar noch mit negativer Tendenz, konnte dann aber die Vorzeichen umkehren und beendete die Sitzung 0,07 Prozent höher auf 3253,65 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime stieg um 0,10 Prozent auf 1632,45 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze gingen mit freundlicher Tendenz ins Wochenende.

Insgesamt verlief der Wochenausklang ruhig - einerseits fehlten Impulse aus Übersee: Die US-Börsen hatten wegen des Feiertags "Thanksgiving" am Vortag geschlossen, am sogenannten "Black Friday", dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, fand an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt. Zudem blieben Unternehmensmeldungen zu Wiener Werten Mangelware.