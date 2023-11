Die US-Verbraucher haben am so genannten "Black Friday", dem beliebten Einkaufstag nach dem Thanksgiving-Feiertag, so viel Geld in Online-Einkäufe gesteckt wie nie zuvor. Vor allem Fernseher, Smartwatches, Barbie-Puppen und Saugroboter waren gefragt. Wie schon in den Jahren zuvor gewann der Handel über das Internet weiter stark an Beliebtheit, doch auch die großen Kaufhäuser, wie oben auf dem Bild der Flagship-Store von Macy's in New York, waren brechend voll.

Nach Angaben von Adobe Analytics, das den Internethandel und Handy-Einkäufe verfolgt, gaben die Verbraucher 9,8 Milliarden US-Dollar online aus. Das ist ein Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.