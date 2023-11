PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Im Blick standen am Mittwoch deutsche Inflationsdaten, die von einem anhaltenden disinflationären Trend zeugten. Darüber hinaus wurden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den USA nach oben revidiert. In Mittel- und Osteuropa selbst waren Konjunkturdaten Mangelware.

In Prag stieg der PX um 0,37 Prozent auf 1389,18 Punkte. Für die im tschechischen Leitindex enthaltenen Anteilsscheine von Vig ging es zwar um 2,4 Prozent bergab. Allerdings gewannen die anderen schwer gewichteten Aktien, darunter Erste Group (plus 1,6 Prozent) und CEZ (plus 1,7 Prozent).