Bitcoin hat im November 2021 einen Höchststand von fast 69.000 US-Dollar erreicht. Im vergangenen Jahr fiel die Kryptowährung inmitten einer Reihe von Skandalen und Insolvenzen in der Kryptoindustrie um 64 Prozent zurück. In diesem Jahr hat er sich mehr als verdoppelt und wird derzeit bei rund 38.000 US-Dollar gehandelt.

Laut den Analysten von Bloomberg Intelligence wird die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) voraussichtlich bis zum 10. Januar einen Bitcoin-ETF genehmigen.

Sobald der Bitcoin-ETF den Handel aufnimmt, dürften laut Novogratz innerhalb des ersten Jahres Milliarden von US-Dollar in den ETF-Bereich fließen, wenn nicht sogar mehr. Er wies darauf hin, dass die Ungewissheit des bevorstehenden Wahljahres auch den digitalen Vermögenswerten Auftrieb geben werde. "Die Preise werden an der Marge festgesetzt, also ist das alles neues Geld. Wir werden eine ziemlich erfolgreiche Veränderung der Psychologie sehen, wenn die Regierung sagt, dass man Bitcoin kaufen darf", so Novogratz.

Novogratz hatte zuvor erwartet, dass die SEC einen Bitcoin-Spot-ETF bis Ende 2023 genehmigen werde. Wie CoinMarketCap berichtet, hat die Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft Pando Asset AG diese Woche einen Last-Minute-Antrag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Pando ist damit das 13. Unternehmen im Rennen um einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) in den USA , neben Schwergewichten wie BlackRock und ARK Invest.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

