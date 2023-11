"Wir bleiben bei unserer Einstufung 'Sell' da wir nicht glauben, dass der Cybertruck die Nachfragesituation in den nächsten Jahren wesentlich verändern wird. Wir gehen davon aus, dass der Mangel an neuen Produktangeboten, die Schwierigkeit, die nächste Welle von EV-Käufern zu überzeugen, um die Akzeptanz voranzutreiben, und der zunehmende Wettbewerb weiterhin eine Herausforderung darstellen werden", zitiert CNBC Ronald Jewsikow, Analyst von Guggenheim, aus einer Mitteilung an Kunden. Guggenheim ist weiter der Meinung, dass der Cybertruck allein den Aktien von Tesla nicht helfen werde. Jewsikow behält sein Kursziel von 125 US-Dollar bei, was einen Abschlag von 49 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch bedeutet.

Tesla hat angekündigt, heute zehn Cybertrucks auf einer Veranstaltung in seiner Fabrik in Austin an Kunden auszuliefern (die Veranstaltung soll live auf X übertragen werden). Das Unternehmen kündigte das futuristische Fahrzeug vor vier Jahren an und wollte es vor zwei Jahren an Käufer ausliefern. Seit der Enthüllung im Jahr 2019 hat sich viel verändert, und Experten sagen, dass der einst angepeilte Preis von 40.000 US-Dollar eher bei 60.000 US-Dollar liegen könnte. Details sollen heute bekannt gegeben werden.

Der Jefferies-Analyst Philippe Houchois hatte kürzlich halb im Scherz die Idee geäußert, den Cybertruck vor seiner Markteinführung zu stornieren. Der Analyst behielt in der Folge zwar sein "Hold"-Rating bei, senkte das Kursziel allerdings für die Aktie um zehn Prozent. "Da das Jahr 2024 bereits ein verlorenes Jahr für das Wachstum ist, würde es Tesla helfen, sich wieder auf einen Vorteil zu konzentrieren, der auf Einfachheit, Skalierung und Geschwindigkeit aufgebaut wurde", so der Analyst.

Der Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets behielt sein Outperform-Rating für die Tesla-Aktie bei und sagte in einer Notiz an seine Kunden in dieser Woche, dass der neue Cybertruck als potenzieller Katalysator für die Marke dienen könnte, indem er dem Unternehmen hilft, mehr Model 3-Limousinen und Model Y-SUV zu verkaufen. Gleichzeitig geht Narayan davon aus, dass der Cybertruck nur geringe Auswirkungen auf die Finanzzahlen im Jahr 2024 haben werde, wenn er schätzungsweise nur etwa drei Prozent der gesamten Tesla-Verkäufe ausmachen wird, bevor diese im Jahr 2025 auf sechs Prozent ansteigen. RBC sieht den Cybertruck als einen "Halo-Truck", der "eine Marke wiederbeleben kann, die in den letzten Jahren mangels neuer Modelle wohl etwas an Glanz verloren hat", so Narayan weiter.

Wedbush-Analyst Dan Ives sagte, er erwarte, dass Tesla auf der Veranstaltung aktualisierte Preisinformationen für den Cybertruck veröffentlichen werde. Der Cybertruck "bewegt die finanzielle Nadel für Tesla im Geschäftsjahr 2024 nicht signifikant", sei aber dennoch ein "historischer Moment" für das Unternehmen, fügte er hinzu.

Im Vorfeld der heutigen Veranstaltung bezeichnete Bloomberg den Cybertruck als "Produktionsalptraum" für Tesla und verwies auf die Verwendung einer teuren Edelstahllegierung, die sich nur schwer zu einem Fahrzeugrahmen formen lasse, sowie auf "hauseigene Batteriezellen, die dem Zeitplan Jahre hinterherhinken".

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 224,6USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion