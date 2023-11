Die Veranstaltung wird per Livestream auf der Tesla-Website und auf dem YouTube-Kanal übertragen und soll die ersten Auslieferungen an die Käufer signalisieren. Laut Tesla-Chef Elon Musk werde das Unternehmen bis mindestens 2025 keine 250.000 Cybertrucks pro Jahr herstellen. Das Fahrzeug hat sich als schwierig in der Produktion erwiesen.

Ein neues, cooles Modell, das den Absatz anderer, älterer Modelle ankurbelt, ist der so genannte Marken-Halo-Effekt. Diese Idee ist in der Automobilbranche nicht neu. Wie Barron’s berichtet, hat Tesla den Halo-Effekt schon einmal erlebt, als das Model Y die Verkäufe des Tesla Model 3 angekurbelt hat. So hat Tesla im Jahr 2022 in den USA mehr Model-3-Fahrzeuge verkauft als im Jahr 2020 und gleichzeitig etwa 250.000 Y-Fahrzeuge. Der Gesamtabsatz von Tesla in den USA war 2022 um 150 Prozent höher als 2020, und sowohl Model Y als auch Model 3 waren Verkaufsschlager.