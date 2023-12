Das Unternehmen Tencent hat im dritten Quartal erstmals seit seinem US-Börsengang 2018 mehr als 100 Millionen Online-Musikabonnenten pro Quartal erreicht. Mit 594 Millionen monatlich aktiven Nutzern übertrifft es sogar Spotify, das 574 Millionen Nutzer hat. Analysten von Morgan Stanley glauben, dass der Wert von Tencent unterschätzt wird und sehen Potenzial für eine Verdoppelung der Musikeinnahmen und eine Verdreifachung des Gewinns in den nächsten drei Jahren. Daher hat Morgan Stanley sein Kursziel für die Tencent-Aktie um zehn Prozent auf elf US-Dollar erhöht. Die Musikindustrie ist laut Morgan Stanley das am schnellsten wachsende Unterhaltungssegment in China. Tencent bietet Apps wie QQ Music und Kugou Music an und erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Live-Konzerten. JPMorgan hat ebenfalls seine Empfehlung für die Tencent-Aktie von Neutral auf Overweight erhöht und das Kursziel auf zehn US-Dollar pro Aktie gesetzt. Laut Daten von wallstreetONLINE liegt das mittlere Kursziel der Tencent-Aktie bei 8,65 US-Dollar, was deutlich unter den Zielmarken von Morgan Stanley und JPMorgan liegt. 77 Prozent der Analysten bewerten die Aktie mit "Buy".