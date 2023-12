PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Zuwächse gab es in Budapest und Prag, während der Handelsplatz in Moskau klar nachgab. In Warschau herrschte eine wenig veränderte Tendenz vor.

Der tschechische Aktienindex PX beendete den Tag mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 1397,46 Punkten. Unterstützung kam aus dem Finanzbereich von der Erste Group (plus 1,2 Prozent) und Komercni Banka (plus 1,6 Prozent).