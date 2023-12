Ein genauer Zeitplan für das Angebot wurde nicht bekannt gegeben. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf sind für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und nicht näher spezifizierte Projekte "in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Green Bond Principle" vorgesehen, während die Anleiheerlöse in laufende oder zukünftige Projekte fließen sollen.

Nikola hat Pläne angekündigt, sowohl Stammaktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar als auch vorrangige grüne Wandelanleihen im Wert von 200 Millionen US-Dollar, fällig 2026, in separaten öffentlichen Angeboten zu verkaufen. Den Zeichnern werden zusätzlich 15 Millionen US-Dollar in Aktien und 30 Millionen US-Dollar in Anleihen angeboten, so das Unternehmen weiter, um Überzuteilungen abzudecken.

Die Nikola-Aktie ist nach dieser Ankündigung in New York um 19 Prozent auf 0,80 US-Dollar abgestürzt. Zuvor hatte die Aktie einen Rückgang von bis zu 29 Prozent verzeichnet. Bis zum Börsenschluss am Mittwoch ist die Aktie in diesem Jahr um 55 Prozent gefallen.

Das Unternehmen hatte mit einer Reihe von Rückschlägen zu kämpfen, darunter Turbulenzen im Management – zuletzt der Rücktritt des Finanzchefs im vergangenen Monat – sowie Probleme mit seinen vollelektrischen Lastwagen und Stellenstreichungen. Nikola wies zum Ende des letzten Quartals liquide Mittel in Höhe von 392 Millionen US-Dollar aus.

Die Nikola Corporation Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,82 % und einem Kurs von 0,772EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion