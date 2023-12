WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel schwächer beendet. Der ATX schloss mit minus 0,49 Prozent auf 3290,19 Punkte. Auch die europäischen Leitbörsen gingen überwiegend im Minusbereich aus der Börsensitzung.

"Vor allem die klar überkaufte Marktlage macht eine vorübergehende Korrektur wahrscheinlich", schrieben die Helaba-Analysten bereits am Morgen, nachdem der Dax in Frankfurt am Vortag ein neues Rekordhoch markiert hatte. Im Späthandel unterstützte eine freundliche Stimmung an der Wall Street auch in Europa die Aktienkurse und die Rückgänge wurden etwas eingedämmt.