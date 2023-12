NEW YORK (dpa-AFX) - Eine weiterhin starke Arbeitsmarktlage könnte am Freitag an den US-Börsen für etwas Abgabedruck sorgen. "Der Arbeitsmarktbericht ist zwar nicht extrem stark. Aber er ist stark genug, um die erwartete erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed nach hinten zu verschieben", begründete Portfoliomanager Thomas Altmann die getrübte Stimmung der Anleger. "Bislang stellt sich trotz der hohen Zinsen noch kein großer Bremseffekt ein."

Rund eine Stunde vor dem US-Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial um 0,05 Prozent tiefer auf 36 100 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 0,4 Prozent bedeuten würde.