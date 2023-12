Myelofibrose, charakterisiert durch vier Schlüsselsymptome – vergrößerte Milz, Anämie, Knochenmarkfibrose und krankheitsspezifische Beschwerden – hat in der MANIFEST-2 Studie bei einer Kombinationstherapie aus Pelabresib und Ruxolitinib, im Vergleich zur Standardbehandlung aus Placebo und Ruxolitinib, eine Verbesserung in allen Bereichen gezeigt. Diese Erkenntnisse wurden von Morphosys auf der ASH-Konferenz geteilt. Die Dosierung von Ruxolitinib war in beiden Studienarmen ähnlich und basierte auf der offiziell zugelassenen Behandlungsvorgabe für Myelofibrose.

Morphosys präsentierte am Wochenende auf der Jahrestagung der amerikanischen Hämatologen (ASH) umfassende Ergebnisse ihrer Phase-3-Studie zu Pelabresib, einem vielversprechenden Medikament zur Behandlung von Myelofibrose. Obwohl das Sekundärziel bei Myelofibrose-Patienten mit hohem Risiko nicht vollständig erreicht werden konnte, wurden die weiteren Ergebnisse vom Markt positiv aufgenommen. Die Aktie notiert zum Wochenstart zweistellig im Plus bei 28,00 Euro.

Die UBS hat ihre Bewertung für Morphosys-Aktien in der Folge mit einem Zielkurs von 47 Euro beibehalten und empfiehlt weiterhin den Kauf. Das Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 88 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. In einem am Montagmorgen veröffentlichten Bericht kommentierte die Analystin Xian Deng die erwartungsvoll aufgenommenen Ergebnisse der Pelabresib-Studie vom Wochenende. Laut Deng gibt es bisher keine klare Lösung für die Herausforderungen bei den sekundären Zielen in der Hochrisikogruppe der Myelofibrose-Patienten. Dennoch betrachtet sie die Gesamtergebnisse der Studie als positiv, insbesondere hinsichtlich der Verbesserung der Anämie, die sie als wesentlich für das Sicherheitsprofil und die Lebensqualität der Patienten ansieht.

Anleger warten heute gespannt auf den Nachmittag: 16 Uhr wird Morphosys in einem Investorentreffen die detaillierten Studienergebnisse weiter erörtern.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 27,42EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion