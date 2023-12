Nach Informationen des Fondsdatenanbieters Morningstar zogen Investoren in Europa allein in den Monaten September und Oktober mehr als eine Milliarde Euro aus Aktienfonds zurück, die auf alternative Energien spezialisiert sind. Im Gegenzug erlebten Fonds im Öl- und Gas-Segment einen Zufluss von fast 1,5 Milliarden Euro.

Energiekonzerne weltweit setzen verstärkt auf Investitionen in Öl- und Gasfelder. Laut Schätzungen der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wird das Investitionsvolumen in diesem Sektor in diesem Jahr um sechs Prozent auf 950 Milliarden US-Dollar ansteigen, wobei allein Shell plane, in den nächsten drei Jahren 40 Milliarden US-Dollar zu investieren, so das Handelsblatt.