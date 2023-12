NEW YORK (dpa-AFX) - Die Inflationsdaten für November haben am Dienstag die US-Aktienmärkte kaum bewegt. Sie hätten "im Rahmen der Erwartungen" gelegen und seien für die US-Notenbank Fed "ein weitgehend neutraler Datenpunkt" gewesen, kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.

Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor erstmals wieder seit Januar 2022 die Marke von 36 400 Punkten übersprungen hatte, legte im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 36 432,05 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,01 Prozent auf 4622,20 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,18 Prozent auf 16 250,63 Zähler. Auch der Auswahlindex hatte tags zuvor ein neues Hoch seit Anfang vergangenen Jahres erreicht.