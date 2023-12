Im Gegensatz zum von einem zum nächsten Allzeithoch eilenden DAX befindet sich die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) schon seit dem Frühjahr 2023 im Sinkflug. Notierte die Aktie noch am im April 2023 oberhalb von 60 Euro, so verzeichnete sie am 29. November 2023 bei 30,22 Euro ein Jahrestief, von dem sie sich nur geringfügig nach oben hin absetzen konnte.

Trotz einer in Aussicht stehenden Kürzung der Dividende bekräftigte die Mehrheit der Experten nach dem kräftigen Kurseinbruch vom November ihre Halte-Empfehlungen für die Bayer-Aktie.