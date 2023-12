Wie viel Risiko steckt im neuen Börsenjahr 2024?

Zinsen schmecken Aktien so wenig wie Spinat den Kindern. Je höher, umso mehr Bah Pfui. Seit Oktober jedoch hat sich der Ekel deutlich zurückgebildet. Denn die Inflation schmilzt wie Schnee im Frühjahr und macht so den Weg für zinspolitische Umkehr frei, den der Rückgang der Anleiherenditen bereits antizipiert.

Laut der Einschätzung der Finanzmärkte gibt es ab Frühjahr Zinssenkungen. Die bisherigen Falkenhorste der Notenbanken entwickeln sich also wieder Richtung Taubenschlag. Insbesondere für hoch bewertete Wachstumsaktien wie Tech-Werte ist das ein Vorteil.

Was aber, wenn die eingeplanten Zinssenkungen auf sich warten lassen? So könnte die Inflation im Euroraum im I. Quartal 2024 einen kleinen Zwischenspurt z.B. über höhere CO2-Bepreisungen in Deutschland und das Auslaufen von Energiebremsen in anderen Euro-Staaten einlegen. Und zur Unterstreichung ihrer stabilitätspolitischen Glaubwürdigkeit könnte sich dann die EZB für die schöne Zins-Bescherung mehr Zeit lassen. Und sollte die Fed als Mutter aller Zins-Schlachten ebenso zögern, würden die Aktienmärkte sicher auf dem falschen Fuß erwischen.

Not amused wären die Börsen ebenso, wenn die eingepreisten Erleichterungen bei den Leitzinsen von jeweils ungefähr 150 Basispunkten zusammengestrichen würden. Die Reibungsverluste für Aktien blieben nicht aus. Vor allem die Technologietitel hätten dann das Nachsehen.

Ein Hinausschieben der Zinssenkungen ist nicht auszuschließen. Doch lassen die verhaltene Weltkonjunktur und die nicht müde werdende Neuverschuldung vermuten, dass aufgeschoben nicht nur nicht aufgehoben heißt, sondern dass die Zinssenkungen eher das bis dato vom Markt eingepreiste Ausmaß noch überschreiten könnten. Vergessen wir nie das Glaubensbekenntnis der Finanzmärkte, das uns seit 2008 nicht im Stich lässt: Wo die Not am größten, ist die Geldpolitik am nächsten.