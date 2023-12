19 von 24 Branchen seien derzeit überkauft oder befinden sich in der Nähe von überkauften Niveaus, so ein Team um Scott Chronert in einer Mitteilung. "Die Botschaft lautet: Erwarten Sie Rückschläge und kaufen Sie nach", zitiert Bloomberg die Strategen.

Die Rallye an den US-Aktienmärkten seit Ende Oktober hat sich aufgrund des Optimismus, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr die Zinssätze senken wird, aufgeheizt. Laut Relative-Strength-Index (RSI) war der S&P 500 so überkauft wie seit 2020 nicht mehr.