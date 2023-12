Rocky Fishman, Gründer des Derivate-Analyseunternehmens Asym 500, wies darauf hin, dass das tägliche 0DTE-Volumen mit 900 Milliarden US-Dollar das höchste seit Anfang Oktober gewesen sei, was angesichts des Mangels an spezifischen Wirtschaftsnachrichten im Laufe des Tages bemerkenswert sei. "Die erhöhten Volumina könnten zum Ausverkauf beigetragen haben, wenn es sich bei der zusätzlichen Aktivität um direktionale Optionskäufe handelte", so Fishman.

Der Handel mit Zero-Day-Kontrakten hat in diesem Jahr explosionsartig zugenommen. Für institutionelle Anleger bieten diese Optionen eine Möglichkeit, kurzfristige Risiken abzusichern und Strategien zu verfolgen, die auf dem Ein- und Ausstieg aus Positionen basieren. Kleinanleger können so mit geringem Kapitaleinsatz große Wetten eingehen, die sich schnell auszahlen können – oder auch nicht.

Da sich der S&P 500 Index laut Bloomberg im überkauften Bereich befand und die Umsätze durch die bevorstehenden Feiertage eingeschränkt waren, vermuteten Beobachter, dass ein hohes Volumen dieser Put-Optionen ausreichte, um den Markt zu seinem größten Verlust seit fast drei Monaten zu führen. Diese so genannten 0DTE-Optionen (Zero Days To Expiry) laufen innerhalb von 24 Stunden aus und zwingen die Market Maker auf der anderen Seite der Transaktionen dazu, ihr Risiko abzusichern, was wiederum den Markt nach unten drückt.

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre höchsten Verluste seit mehreren Monaten verzeichnet. Einige Händler geben den in Verruf geratenen Zero-Day-Optionen die Schuld an dem Crash. Was ist das eigentlich?

