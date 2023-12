Fan-Organisation weiter klar gegen Super League

BERLIN (dpa-AFX) - Die europäische Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) hat sich erneut klar gegen eine Super League positioniert. "Was auch immer als Nächstes kommt, die Super League bleibt ein schlecht durchdachtes Projekt, das die Zukunft des europäischen Fußballs gefährdet", schrieb die Organisation am Donnerstag als Reaktion auf ein EuGH-Urteil auf der Plattform X. Die FSE werde sich mit allen Mitgliedern und Fans dagegen wehren. Es gebe im europäischen Fußball keinen Platz für "eine abtrünnige Super League".

Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor am Donnerstag geurteilt, dass die großen Fußballverbände FIFA und UEFA andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen und Vereinen und Spielern nicht verbieten dürfen, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter./mj/DP/tih