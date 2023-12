Der deutsche Öl- und Gasproduzent Wintershall Dea wird in den britischen Ölkonzern Harbour Energy integriert. Dieser Schritt folgt auf die Trennung der bisherigen Anteilseigner BASF und der Investmentgruppe LetterOne von Wintershall. Die "Exploration & Production"-Sparte von Wintershall, einschließlich Explorationsrechten in acht Ländern und Lizenzen für CO2-Abscheidung und -Speicherung, geht an Harbour Energy. BASF und LetterOne erhalten 2,15 Milliarden US-Dollar und 54,5 Prozent der Anteile an der neu geformten Harbour-Gesellschaft. Die neu geschaffene Unternehmensgruppe wird mehr als 500.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern, hauptsächlich aus Norwegen und Argentinien. Harbour Energy, der größte britische Öl- und Gasproduzent in der Nordsee, plant eine Expansion über Großbritannien hinaus.