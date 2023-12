(neu: Kurse, Branchentendenz und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer bösen Überraschung für die ganze Branche hat der US-Sportmodehersteller Nike aufgewartet. Der Konzern enttäuschte am Donnerstagabend die Anleger mit seinen Aussagen zur Umsatzentwicklung. Die Aktie brach im nachbörslichen New Yorker Handel um fast 12 Prozent ein und zog am Freitagvormittag die Papiere von Adidas und Puma in Deutschland mit nach unten.

Adidas-Aktien verloren als eines der Dax-Schlusslichter rund sechs Prozent, ähnlich viel büßten auch Puma als schwächster MDax-Wert ein. "Die Aussagen von Nike waren in den vergangenen Quartalen nicht mehr so kursrelevant für die der Wettbewerber, aber diese schlechte Nachricht dürfte auch Adidas und Puma belasten", hatte ein Händler schon vor dem Börsenauftakt prognostiziert.