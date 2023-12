WARBURG RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er begrüße die Übernahme des italienischen Anbieters von Bewässerungsprodukten Teco, da sie ein wichtiger Schritt zum Erreichen der Ziele sei, die der Verbindungstechnik-Spezialist im Programm "Step up" festgelegt habe, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der anfängliche Umsatz- und Gewinnbeitrag sollte sich allerdings in Grenzen halten. Deshalb seien weitere Schritte nötig, um das Vertrauen der Anleger in die mittelfristigen Ergebnisziele zu stärken./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 15,72EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m