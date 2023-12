Trotz Unsicherheiten auf dem Markt könnten Small Caps aufgrund ihrer aktuellen Bewertungen und Wachstumsaussichten attraktive Investitionen sein. Der S&P 600, ein Index für kleinere Unternehmen, liegt etwa zwölf Prozent unter seinem Höchststand von November 2021. Francis Gannon von Royce Investment Partners sieht in Small Caps immer noch günstige Bewertungschancen. Trotz eines Rückgangs der Gewinnschätzungen um 33 Prozent im S&P 600 Index in den letzten anderthalb Jahren und Herausforderungen wie höheren Kosten und Zinsaufwendungen, wird der S&P 600 gegenüber dem S&P 500 mit einem historisch niedrigen Bewertungsunterschied von 28 Prozent gehandelt. Die anhaltende Inflation über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed, aber mit abnehmender Tendenz, stärkt das Vertrauen der Anleger in zukünftige Zinssenkungen und eine daraus resultierende wirtschaftliche Stärkung. Fünf vielversprechende Small Caps sind Bloomin' Brands, Dine Brands, Banc of California, OneWater Marine und Hillenbrand.