Sechs Telekommunikationsunternehmen und fünf Immobilienkonzerne seien wegen eines "inakzeptabel hohen" Risikos von Menschenrechtsverletzungen aus dem Portfolio genommen worden, während Aramco wegen "fehlender Pläne zum Klimaschutz und zur Energiewende" ausgeschlossen worden sei, so KLP in einer Erklärung.

Der größte norwegische Pensionsfonds KLP hat am Donnerstag angekündigt, nicht mehr in Saudi Aramco und elf weitere Unternehmen aus der Golfregion zu investieren. Nach einer Überprüfung seines Portfolios habe er Vermögenswerte im Wert von 15 Millionen US-Dollar verkauft. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

"Die Golfstaaten zeichnen sich nach wie vor durch autoritäre Regierungssysteme aus, die die Meinungsfreiheit und die politischen Rechte auch von Kritikern und Menschenrechtsaktivisten einschränken", sagte Kiran Aziz, Leiterin der Abteilung für verantwortliche Investitionen bei KLP, in einer Erklärung.

Der größte norwegische Pensionsfonds KLP zeichnet sich durch seine nachhaltige und ethische Anlagestrategie aus. Er investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, wobei ein starker Fokus auf sozialer Verantwortung, Menschenrechten und Klimaschutz liegt.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion