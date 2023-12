Diese Transaktion macht den ARK ETF zum zweitgrößten Inhaber des Fonds, der in Bitcoin Futues investiert. Grayscale hingegen fliegt vollständig aus dem Fonds, in dem die Aktie zeitweise die größte Position gewesen war. Bereits in den vergangenen Monaten hatte Wood kontinuierlich ihre Grayscale-Anteile reduziert, während der Bitcoin auf das höchste Niveau seit April 2022 kletterte.

Laut Daten von Bloomberg hat der ARK Next Generation Internet ETF am Mittwoch seine restlichen 2,25 Millionen Anteile am Grayscale Bitcoin Trust verkauft. Zeitgleich erwarb der Fonds 4,32 Millionen Anteile am ProShares Bitcoin Strategy ETF .

Die weltgrößte Kryptowährung hat sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt, wobei ein Großteil des Gewinns gegen Ende des Jahres erzielt wurde. Dies geschah vor dem Hintergrund von Spekulationen, dass die US-Börsenaufsicht SEC bereits im kommenden Monat Spot Bitcoin ETFs genehmigen könnte.

Noch im letzten Monat hatte Wood den Grayscale Bitcoin Trust auf der Sohn Australia Konferenz als ihre Top-Empfehlung gepriesen.

Auch Coinbase-Position wird zurückgefahren

Laut Bloomberg baute Wood auch die Krypto-Positions ihres ARK ETF um. 20.000 Anteile des ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF wanderten ins Portfolio. Gleichzeitig veräußerte der Fonds 148.885 Anteile der Krypto-Börse Coinbase, wie aus dem Bericht des Fonds hervorgeht.

Der ARK Next Generation Internet ETF hat sich in diesem Jahr mit einem Plus von 103 Prozent mehr als verdoppelt. Allerdings gilt der Fonds als hochvolatil. Im Jahr 2021 hatte der ETF 19 Prozent verloren, 2022 stand sogar 67 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

