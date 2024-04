MicroStrategy hat im vergangenen Monat zweimal innerhalb einer Woche Wandelschuldverschreibungen verkauft, um Geld für den Kauf weiterer Bitcoin zu beschaffen. Laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hat das von Michael Saylor geführte Unternehmen am 19. März zusätzliche 9.245 Bitcoins für 623 Millionen US-Dollar erworben. Dieser Kauf steigerte den Gesamtbestand des Unternehmens auf 214.246 Bitcoin – das entspricht etwa einem Prozent des gesamten Bitcoin-Volumens.

"Die Prämie (für MicroStrategy) wird durch den Wunsch der Investoren unterstützt, sich in Bitcoin zu engagieren, die nicht in der Lage sind, direkt in Bitcoin oder in ETFs zu investieren", sagten Analysten von BTIG in einer Notiz zu Beginn dieser Woche. In der Folge haben die Strategen das Kursziel um satte 130 Prozent erhöht. Das neue Kursziel lautet nun 1.800 US-Dollar und impliziert eine weitere Rallye von 15 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Trotzdem ist die Krypto-Branche weiterhin stark leerverkauft. Laut S3 sei das Gesamtinteresse an Leerverkäufen für Krypto-Aktien in diesem Jahr auf fast elf Milliarden US-Dollar angestiegen. Über 80 Prozent des gesamten Leerverkaufsvolumens entfallen demnach auf MicroStrategy und Coinbase aber auch Marathon Digital und HIVE Digital zählen zu den bevorzugten Zielen der Shortseller.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

