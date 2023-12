Stark leerverkaufte Aktien sind anfällig für einen Short Squeeze – einer Rallye, die dadurch ausgelöst wird, dass Leerverkäufer ihre Positionen eindecken, um weitere Verluste zu vermeiden. Je mehr Leerverkäufe eine Aktie aufweist, desto höher kann ihr Kurs in solchen Fällen steigen. Leerverkäufer haben in diesem Jahr fast 178 Milliarden US-Dollar mit ihren Wetten verloren, wie aus den Daten von S3 Partners vom Dezember hervorgeht.

Seit Anfang 2021 haben viele Anleger ein riesiges Vermögen mit der Jagd auf so genannte "Meme-Aktien" verdient. Seitdem sind Aktien mit hohem Leerverkaufsinteresse zur Zielscheibe von Leerverkäufern geworden. Ein aktuelles Beispiel sind die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvana, die in diesem Jahr um mehr als 1.000 Prozent gestiegen sind, obwohl mehr als ein Drittel der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens leerverkauft sind.

Unter den Aktien mit hohem Short-Interesse untersuchte Barron's diejenigen, deren Konsenskursziele mehr als zehn Prozent über den aktuellen Kursen liegen. Bei vielen handelt es sich um angeschlagene Aktien, die nach Ansicht der Wall Street überverkauft sind.

Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Fisker beispielsweise sind in diesem Jahr um 80 Prozent eingebrochen, und fast die Hälfte der im Umlauf befindlichen Aktien sind derzeit leer verkauft. Analysten glauben jedoch, dass sich der Wert der Aktie im nächsten Jahr mehr als verdoppeln könnte. Mutige Anleger könnten hier eine Gegenwette eingehen. Aber Vorsicht! Nichts für schwache Nerven! Folgende Titel stehen ebenfalls auf der Liste stark geshorteter Aktien mit bullishen Prognosen seitens der Analysten: Frontier Group, Sunnova Energy International, ChargePoint, Allogene Therapeutics, Plug Power, Stem, Luminar Technologies, Lucid Group und Comstock Resources.

