CEO Stéphane Bancel bekräftigte in einem Schreiben an die Aktionäre das ambitionierte Ziel von Moderna, bis 2025 ein Umsatzwachstum zu realisieren. Insbesondere betonte er die erwartete Markteinführung des RSV-Impfstoffkandidaten im Jahr 2024 und die mögliche Einführung eines Grippe-/COVID-Kombinationsimpfstoffs bereits im Jahr 2025. Oppenheimer sieht Potenzial für bis zu fünf Produkte von Moderna auf dem Markt bis 2026.

Nach einem Rückgang um 29 Prozent im Jahr 2022, nachdem die Aktien im Jahr zuvor mehr als verdoppelt waren, und einer beeindruckenden Verfünffachung im Jahr 2020, gehörte die Moderna-Aktie am Dienstag zu den größten Gewinnern im S&P 500 Healthcare Index.

Gewinnschwelle bis 2026

Bancel bekräftigte zudem das Ziel des Unternehmens, bis 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen. Dies soll durch steigende Einnahmen und eine Verringerung der Forschungs- und Entwicklungskosten für Kandidaten im Spätstadium ermöglicht werden.

Im Hinblick auf die finanzielle Seite erwartet Moderna im Jahr 2024 Einnahmen von vier Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf seiner COVID- und RSV-Impfstoffe. Ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, das sich weiterhin an der Spitze der Impfstoffentwicklung positioniert.

CEO Bancel übernahm kürzlich die Verantwortung für Vertrieb und Marketing des Impfstoffs, nachdem Arpa Garay als Chief Commercial Officer zurückgetreten war.

Hohe Bewertung

Es ist zu beachten, dass Moderna im November aufgrund einer nachlassenden Nachfrage nach COVID-Impfstoffen lediglich das untere Ende seiner Umsatzprognose von sechs bis acht Milliarden US-Dollar für 2023 erreichen wird. Im Vergleich zum Konkurrenten BioNTech weist das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Moderna mit 2,84 gegenüber 1,21 eine gewisse Bewertungsprämie auf.

Moderna erlebt nach einem herausfordernden Jahr einen kräftigen Kursanstieg, getrieben durch eine optimistische Hochstufung und die klaren Visionen des CEO. Die Ambitionen für neue Impfstoffe und die Fokussierung auf finanzielle Stabilität bis 2026 stärken das Vertrauen der Anleger in Modernas Zukunft.

