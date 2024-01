Im vorbörslichen Handel zeigt sich der DAX bei 16.745 Punkten kaum verändert, scheint aber damit den 10er-EMA weiterhin zu verteidigen. Für Stirnrunzeln sorgt aber derzeit der S&P 500, der am Vortag klar unter seinen 10er-EMA gefallen ist und damit ein Schwächesignal generiert hat. Solange der S&P 500 unter seinem 10er-EMA notiert, ist zunächst von einem weiteren Rücklauf auszugehen. Was dann auch den DAX weiter unter Druck setzen könnte. Steigt der DAX doch wieder an, wären zunächst die Anlaufmarken bei 16.800 und 17.000 Punkten zu sehen.

Am heutigen Mittwoch stehen um 09:55 Uhr deutsche Arbeitsmarktdaten für Januar im Fokus. Um 13:00 Uhr folgen dann in den USA die MBA-Hypothekenanträge der Vorwoche. Um 16:00 Uhr wird dann der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für Dezember veröffentlicht. Um 20:00 Uhr folgt dann das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung der US-Notenbank Fed. Bei den Einzelaktien stehen heute Cal-Maine Foods, Simulations Plus und UniFirst im Blick.