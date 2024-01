Stoppt Fed-Protokoll Abwärtsbewegung von Nasdaq und Co?

Nach der starken Rally bei Nasdaq und Co seit Ende Oktober geht es mit Beginn des neuen Jahres bergab - wird das heutige Fed-Protokoll die Abwärtsbewegung stoppen? Denn das Fed-Prokoll (heute 20Uhr) ist diesmal besonders interessant, weil Jerome Powell nach der letzten Sitzung sagte, man habe über Zinssenkungen gesprochen - während Williams von der New York Fed wenige Tage später das Gegenteil behauptete. Neben den neuen US-Inflations-Daten in der nächsten Woche und den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag wird das Fed-Prokoll maßgeblich für die Frage, ob die US-Notenbank wirklich bereits im März die Zinsen senken wird. Die Abwärtsbewegung von Nasdaq und Co aber ist dem neu aufgekommenen Zweifel geschuldet, dass Powell und Kollegen vielleicht doch nicht so häufig die Zinsen senken werden wie lange erhofft und voll eingepreist..

