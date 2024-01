Die chinesische Regierung hat Vermögensverwalter im Land informell dazu aufgefordert, bevorzugt Aktienfonds aufzulegen, um den schwächelnden Aktienmarkt zu stärken. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde CSRC hat diese mündlichen Ratschläge in den letzten Wochen an einige der größten Investmentfondsmanager des Landes gegeben. Die Investmentfondsbranche in China hat ein Volumen von 3,8 Billionen US-Dollar und ist eine wichtige Säule der Kapitalmärkte des Landes. Im vergangenen Jahr floss jedoch weniger Geld in Aktienfonds, da die Aktienbenchmarks mehrjährige Tiefststände erreicht haben. Die Auflegung neuer Aktienfonds ist Teil einer Kampagne, mit der die Behörden versuchen, den Aktienmarkt wiederzubeleben und das Vertrauen der Anleger zu stärken. Trotz mehrerer Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in den letzten Monaten, zweifeln Analysten daran, dass diese ausreichen, um das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen.