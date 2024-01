die klassische Weihnachtsrally an den Aktienmärkten ist über den Jahreswechsel ausgeblieben. Natürlich sollte man das Gesamtjahr nicht schon wegen einer Statistik abschreiben. Aber zumindest der Jahresauftakt dürfte im Gegensatz zu 2023 deutlich schwieriger werden. Einige marktbreite Indikatoren drehen derzeit in den negativen Bereich, an der Nasdaq dominierten zur Wochenmitte Aktien mit neuen 52-Wochen-Tiefs, während der Index selbst in den letzten sieben Tagen ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte. Der McClellan Oscillator, den wir im Webinar am Dienstag oft zitieren, tauchte ebenfalls in die südliche Zone. Daniel ordnet das Marktgeschehen im Video bei NTV ein: „ Man muss 2024 bescheiden bleiben „. Unsere Depots werden zum Jahresauftakt neu strukturiert. Schauen Sie hier vorbei… und testen Sie uns…

Unser Depot Optionsscheine Marathon in 2023:

Auf deutschen Girokonten liegen zu Spitzenzeiten fast zwei Billionen Euro. Oder anders gesagt sind dies zwei Million Millionen. So kann man es sich besser vorstellen und genau diese immense Millionensumme liegt meist unverzinst herum. Bei einem Zins von vier Prozent angelegt sind dies nicht weniger als 100 Milliarden Euro, die deutsche Sparer jedes Jahr verschenken. Mich erinnert dies an eine Begebenheit bei einer Veranstaltung im schönen Rheingau. Zu einem Event waren Investmentbanker aus Frankfurt ebenso geladen wie Sparkassenvertreter aus dem Umland. Die Banker reisten mit dem eigenen Auto an, einige der höchsten Sparkassenvertreter kamen mit Fahrer und üppigsten Limousinen. Das wundert nicht, wenn man sieht, dass in Deutschland viele Dutzende Sparkassenkräfte Millionengehälter verdienen. Beispielhaft sind dafür die Sparkassen in Essen, Holstein, München oder Düsseldorf zu nennen aber vermutlich sind die Gehälter bei Ihrer Volksbank oder Sparkasse in der Nähe nicht weit davon entfernt.

Hohe Kosten als Falle

Möglich ist dies, weil viele Kunden die hohen Gebühren – teils auch Margen genannt – der Institute zahlen und damit die Kassen füllen. Ein toller Vorsatz für 2023 wäre daher, sein Vermögen und sei es noch so klein in die eigene Hand zu nehmen. Konkret bedeutet dies – eigenes Depot eröffnen, ein wenig Basiswissen zu ETFs, Zertifikaten oder Aktien aufbauen und kein Geld mehr verschenken. Im Derivatebereich genügt beispielsweise ein Besuch von Emittenten wie BNP Paribas, Societe Generale, Vontobel oder Morgan Stanley und man erhält kostenfrei verständliches Informationsmaterial zu Zinsersatzprodukten oder Anlagepapieren. Aus unserer Erfahrung von zehn Jahren Coaching-Angeboten bei feingoldresearch.de wissen wir, dass die erste Hürde bei aktiver Geldanlage die wichtigste ist. Wer einmal den Entschluss gefasst hat, es selbst in die Hand zu nehmen, dem reichen schon nach ein wenig einlesen und Hilfe zehn Minuten die Woche. Mehr muss es nicht sein.