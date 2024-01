Das vergangene Geschäftsjahr war kein Leichtes für den deutschen Autogiganten. Neben einer Gewinnwarnung Ende Oktober wegen Sicherungsgeschäften mit Rohstoffen drückten auch sinkende Marktanteile, besonders in China, sowohl auf die Stimmung als auch auf den Kurs der VW-Aktie. Im Hinblick auf die Rentabilität des Konzerns stand zudem die Durchsetzung eines Effizienzprogrammes, das dazu führen soll, die Umsatzrendite von zuletzt 3,4 auf 6,5 Prozent bis 2026 zu steigern, im Mittelpunkt. Neben Senkungen um rund 20 Prozent bei den Personalkosten will Volkswagen auch externe Preiserhöhungen beim Vertrieb durchsetzen.

Rückenwind erhielt der Aktienkurs in der vergangenen Woche von Absatzzahlen aus den Vereinigten Staaten. Bei der Kernmarke VW stand im vierten Quartal ein Wachstum von 39,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf insgesamt 96.486 Einheiten. Vergleicht man das Gesamtjahr, konnten die Niedersachsen mit 329.029 Fahrzeugen 9,3 Prozent mehr umsetzen als 2022. Beim Tochterunternehmen Audi stand zum Abschluss des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Plus von 22 Prozent auf 228.550 Automobile.

Zukunftsträchtiges Asset

Neben dem Aufwärtstrend bei den Absatzzahlen erhielt der Kurs der Aktie durch die Erfolgsmeldung des Partners Quantumscape, bei dem Volkswagen zudem mit 15,88 Prozent der größte Anteilseigner ist, zusätzlichen Rückenwind. So vermeldeten die US-Amerikaner große Fortschritte bei der Entwicklung von Feststoffbatterien, die Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyten ersetzen könnten, was einen wichtigen Schritt in Richtung Massenproduktion der Feststoffzellen bedeutet. Dabei erreichte ein gemeinsam entwickelter Prototyp mehr als 1.000 Ladezyklen, was einer Lebensdauer von rund 500.000 Kilometern entspricht, und behielt dabei 95 Prozent seiner Speicherkapazität. Dieses Ergebnis deutet auf eine geringe Alterung der Batterie trotz häufiger Ladevorgänge hin.

Weiter im Aufwärtstrend

Nach dem Markieren eines Zwischentiefs Ende Oktober bei 97,83 EUR befindet sich der Aktienkurs weiterhin im Aufwärtstrend und liegt noch marginal hinter der 200-Tagelinie bei 114,49 uro . Ein nachhaltiges Überwinden sowie ein Überschreiten des Widerstandes bei 118,82 Euro sollte den Weg bis zum Jahreshoch aus dem vergangenen Jahr bei 133,42 Euro ebnen. Mit Blick auf die Indikatoren steht der RSI kurz vor dem Generieren eines Kaufsignals, der Trendfolger MACD dreht auf Tagesbasis bereits ebenfalls nach oben.

Autor: mar, wallstreetONLINE Zentralredaktion