Der Aktienkurs von Juniper Networks stieg am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als ein Fünftel, nachdem mehrere US-Medien – darunter das Wall Street Journal und Reuters – berichtet hatten, dass Hewlett Packard Enterprise (HPE) sich in "fortgeschrittenen Gesprächen" über eine Übernahme des Unternehmens für rund 13 Milliarden US-Dollar befinde.

Der Aktienkurs des Unternehmens fiel 2023 um etwa acht Prozent, während der Nasdaq Composite um 43 Prozent stieg. HPE stieg um knapp zehn Prozent. Im nachbörslichen Handel schnellten die Juniper-Titel um 22,3 Prozent hoch auf 36,96 US-Dollar. Gleichzeitig ging es für HPE rund 7,7 Prozent abwärts.

Ein Deal könnte die Bemühungen von HPE stärken, Cisco, den führenden Anbieter von Netzwerk-Switches, herauszufordern. Im letzten Quartal meldete HPE ein Umsatzwachstum von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das am schnellsten wachsende Segment in diesem Quartal war Intelligent Edge, zu dem auch das Switching von Rechenzentren gehört.

Ende Oktober verfügte HPE über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von vier Milliarden US-Dollar. HPE entstand 2015, als sich Hewlett-Packard in zwei Unternehmen aufspaltete. HP, das andere Unternehmen, stellt PCs und Drucker her.

Seit der Aufspaltung hat sich HPE weitgehend mit großen Übernahmen zurückgehalten. Der größte Deal war der Kauf des Supercomputerherstellers Cray im Jahr 2019 für 1,5 Milliarden US-Dollar.

Im Mai stimmte HPE zu, seinen Anteil am chinesischen Joint Venture H3C für 3,5 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Ein leitender Angestellter erklärte bei einem Analystentreffen des Unternehmens im Oktober, dass HPE nicht beabsichtige, überschüssige Barmittel langfristig zu halten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion